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Kaynak: AA

ABD’nin İran ile sağladığı mutabakatta Lübnan’a saldırıların son bulmasının da yer alması İsrail’i oldukça kızdırdı. Tel Aviv yönetimi, Lübnan’da çekilmeyeceklerini her fırsatta dile getirirken üst üste gelen açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırıyor.

Son olarak İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD’ye tehditte bulundu. Zohar, "ABD, yakın gelecekte kendisini İsrail ile kaçınılmaz bir karşı karşıya gelme ve hesaplaşma rotasında bulacaktır” şeklinde konuştur.

Tel Aviv’de katıldığı etkinlikte konuşan Zohar, ABD ile İran arasındaki mutabakata tepki göstererek şunları söyledi:

"ABD'nin şu anda İran meselesine yönelik tutumu iyi değil. Kiminle muhatap olduklarını tam olarak idrak edemiyorlar. ABD, yakın gelecekte kendisini İsrail ile kaçınılmaz bir karşı karşıya gelme ve hesaplaşma rotasında bulacaktır. Bizim ABD'ye vereceğimiz yanıt koşulsuz bir itaat olmayacaktır."

İsrail'in kendi güvenlik çıkarlarına göre askeri hamle yapacağını ileri süren Zohar, "Benim görüşüme göre, bir ABD anlaşması nükleer silah sorununu çözmeyecek ve savaş insanların düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde geri dönecek." görüşünü savundu.

“LÜBNAN’DAN ÇEKİLMEYECEĞİZ”

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini belirterek, "ABD'nin talebi olsa bile ordu, Lübnan'ın güneyinden çekilmeyecek." iddiasında bulundu.

İsrail'in güvenlik anlayışının bu olduğunu öne süren Katz, İsrail askerlerinin işgal ettiği bölgelerde kalacağını ve sivillerin dışarıda olacağını savundu.



Son olarak Katz, İsrail işgali nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların evlerine geri dönmeyeceğini ve buna izin vermeyeceklerini iddia etti.

ABD İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

ABD-İran mutabakatının ardından İsrailli siyasetçilerin Trump'a karşı duydukları hoşnutsuzlukta artış yaşanıyor. Bu konuda yapılan eleştiriler, Trump'la sınırlı kalmayıp Tel Aviv'e karşı sert açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'a kadar uzanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "kesin zafere çok yakın olduklarını" iddia ederek, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan, Lübnan'ı da kapsayan ABD-İran mutabakatını reddetmesini istemişti.

Trump, 19 Haziran'da ABD merkezli Axios haber portalına verdiği röportajda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine dair "Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." demişti.

Vance da ABD-İran mutabakatına tepki gösteren İsrail hükümeti üyelerini sert bir şekilde eleştirerek, "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti.