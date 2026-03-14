İran Uzmanı, stratejist Arif Keskin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kara operasyonun Hürmüz Boğazındaki dengeleri değiştirmek amaçlı olacağını söyledi. Keskin, bir kara operasyonu tartışmasının bu bağlamda ele alınmasının daha gerçekçi olacağını belirterek, “ABD’nin Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve İran’ın petrol sevkiyatını kontrol etme amacı söz konusu. Bunun için de Hürmüz Boğazı’ndaki dengeleri lehine çevirmek amacıyla bir kara operasyonu düşünebilir. İran’ın bütün coğrafyasını hedefleyen kara operasyonu gerçekten çok zor” dedi.

İran coğrafyasının geniş olmasından dolayı çok büyük bir kara gücü ile operasyon gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu anlatan Arif Keskin, “İran, çok geniş bir coğrafya olduğu için tek başına bir ordunun kara operasyonu yapması neredeyse imkansız. Büyük bir orduya ihtiyaç duyulacaktır. 1941 yılında İran’a yönelik operasyonu İngiltere ve Rusya (o dönemki adıyla SSCB) birlikte gerçekleştirdi. O zaman Tahran’a kadar gelebilmişlerdi. Bugün ise böyle büyük bir ordu oluşturmak kolay görünmüyor. Tahran’a gelemediğiniz zaman ise İran’a yönelik kara operasyonunun hedefi hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmiyor” diye konuştu.

İran’ın başkenti Tahran’a gelecek bir ordu oluşturulması gerektiğini bunun şartlarının da hiç kolay olmayacağını ifade eden Arif Keskin, “Hiçbir ülkenin bu aşamada böyle bir risk alacağını sanmıyorum. İran’a hangi komşu ülkeden girerseniz girin Tahran’a kadar gelmek zor. Coğrafya buna müsait değil. İran zaten kara ordusu itibarıyla da coğrafi şartların verdiği imkan ile bu operasyona karşı avantajlı konumda” dedi.

Kara operasyonun Hürmüz Boğazı bağlamında tartışılabileceğini vurgulayan Arif Keskin,” Hürmüz Boğazı’ndaki dengeleri değiştirmek amacıyla olacaktır. Hürmüz Boğazı’nda bulunan Hark adası İran için petrol ihracatı açısından önemli. Eğer buradaki terminaller zarar görürse İran’ın petrol sevkiyatı da zora girecektir. Kara operasyonu buradaki dengeleri değiştirmek amacıyla planlanabilir ve şartlar dahilinde uygulamaya sokuşabilir” diye konuştu.

Kara operasyonu kapsamında herhangi bir silahlı terör örgütünün de başarılı olmasın da zor olduğunun altını çizen, İran Uzmanı Keskin, “Kısacası kara operasyonu dediğim sınırın dışına çıktığı andan itibaren başarı şansını kaybedecektir. İran’da zaten Hürmüz Boğazı’na yönelik bir operasyona çok sert tepki vereceğini açıkladı. Bu arada ABD’nin bölgeye deniz piyadelerini yolladığı da biliniyor” dedi.

İran’ın savaşa dönük olarak bir çok konuyu hesaplamasına rağmen, savaşma kabiliyetinin sınırlı kaldığına vurgu yapan Arif Keskin, “İran’ın en güçlü olduğu kuvvet kara kuvveti. Deniz kuvveti yok. Hava savunması savaşta da görüldüğü gibi sınırlı kaldı. Bütün hava savunmasını İHA-SİHA-Dron ve füze sistemleri üzerine kurmuş. Sınırlı olmasından bunu söylüyorum. İran savaşa zihinsel olarak hazırlandı ancak diğer alanlarda yeterli olamadığını yine savaşın seyrinden gördük. Liderlerini ve komutanlarını tam anlamıyla savunamadı. Lider kadroyu kaybedince ve komuta kademesinde kayıplar verince önlem aldı. Bunu da ABD’nin İran’ın liderlerine yönelik para ödülü açıklamasından anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arif Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

”ABD açısından baktığımızda ise Trump’ın bir başarı ile bölgeden çekilmesi gerekiyor. Bu başarı da yaşanan süreçte İran’ın petrol sevkiyatını kontrol altına almasıyla olacaktır. Bunun dışında somut başarıyı şu ana kadar ortaya koyamadı. Bunu herkes dile getiriyor artık. Eğer Hürmüz Boğazı’nda dengeleri istediği gibi kurar ve İran’ın yaptığı petrol sevkiyatını kontrol altına almayı başarırsa ve bunun da petrol fiyatları anlamında karşılığını ortaya koyarsa bir başarı olarak kabul edecektir Trump’ın artık üç hedefi var diyebiliriz; Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı’ndaki dengeleri kendi lehine çevirmek ve İran’ın petrol sevkiyatını kontrol altına alabilmek.”