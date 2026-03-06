Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi şampiyonu olan Inter Miami CF takımını ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, etkinlik sırasında İran’la ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Trump, İran’a yönelik sert mesajlar verdi ve İran güvenlik güçlerine silah bırakma çağrısında bulundu. Trump, aksi halde ciddi sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledi.

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a saldırı kararı aldığını belirten Trump, “Aksi halde İran bizi vuracaktı” iddiasında bulundu.

“İRAN ANLAŞMA İÇİN ÇOK GEÇ KALDI”

Trump, İran yönetiminin bir anlaşma yapmak istediğini ancak artık bunun için geç kalındığını söyledi. “İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz”dedi.

“SONRA KÜBA’YA EĞİLECEĞİZ”

Euronews'in haberine göre, ABD Başkanı Trump, açıklamasında İran’dan sonra başka ülkelere de odaklanabileceklerini söyledi. ABD Başkanı'nın “Önce İran’la işimizi bitirmek istiyoruz. Daha sonra Küba’ya eğileceğiz” ifadelerini dikkat çekti.