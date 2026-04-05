ABD basınında, İran'da düşürülen ABD savaş uçağındaki mürettebattan ikincisi de ABD ordusunca kurtarıldığı iddia edildi. ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ordusunun ülkede düşürdüğü ABD'ye ait savaş uçağındaki mürettebattan ikincisinin de kurtarıldığı aktarıldı.

Haberde, operasyonun yüksek hava desteğine sahip özel bir komando birimi tarafından yürütüldüğü ve tüm kuvvetlerin artık İran'dan ayrıldığı ileri sürüldü.

ABD özel kuvvetlerinin arama ve kurtarma görevinin bir parçası olarak cuma günü ve dün İran'a konuşlandırıldığı belirtilen haberde, pilotun uçağın düşürülmesinden birkaç saat sonra kurtarıldığı ve ikinci personelin bulunması ve kurtarılmasının bir günden fazla sürdüğü vurgulandı.

Haberde "Uçağın düşürülmesi, ABD ordusu için bir kabus senaryosuydu." ifadesi kullanıldı.

TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi. Trump'tan ise "Onu aldık, ABD tarihinin en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri gerçekleştirildi" diyerek haberi duyurdu. Havacının yaralı halde kurtarıldığı belirtildi. Trump'ın açıklamalarına göre her iki mürettebat da ayrı operasyonlarla bölgeden tahliye edilebildi.

ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı. Söz konusu askeri "cesur savaşçı" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:

"Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi."

Trump, "mucizevi" şeklinde nitelediği arama ve kurtarma operasyonu süresince (kurtarılan) bu askerin "24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" aktararak, kendi talimatıyla ABD ordusunun kurtarma operasyonu için "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" gönderdiğini vurguladı.

Kurtarılan askerin yaralandığına ancak iyi olacağına işaret eden Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık." ifadelerine yer verdi.

Trump, şunları kaydetti:

"Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor."

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times (NYT) haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ÇATIŞMA ÇIKTI İDDİASI

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, gece saatlerinde düşen savaş uçağının kayıp pilotunun yerinin tespit edildiği belirtildi.

Haberde, pilotu kurtarmak için başlatılan operasyon sırasında bölgede ABD ile İran güçleri arasında "şiddetli çatışma" çıktığı iddia edildi.