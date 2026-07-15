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Kaynak: AA

İran devlet televizyonunda yer alan haberde, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamaya yer verildi. Açıklamada, ABD'nin sabah saatlerinde İranşehr'in Bempur bölgesindeki İran Kara Kuvvetleri'ne ait askeri tesise 13 füze fırlattığı belirtildi.

Saldırının doğrudan askeri hedefleri vurduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran ordusu, ABD güçlerinin ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde bulunan askeri bir tesise füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 7 İranlı askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin de yaralandığı açıklandı.

"ABD terör ordusu, Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İranşehr kentindeki kahraman ordumuzun Bempur bölgesindeki askeri tesisine haince bir füze saldırısı gerçekleştirmiştir. 13 füzenin hedef aldığı tesisimizde, kontrol noktası, konaklama alanları ve nöbetçi kulübeleri vurulmuştur."

Açıklamanın devamında, saldırı sonucunda 7 askeri personelin şehit olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İran ordusu, ülkenin egemenliğine ve güvenliğine yönelik bu saldırıya "şiddetli ve kesin bir yanıt" verileceğini belirterek, gerekli adımların atılacağını bildirdi. Bölgedeki gerilimin tırmanması bekleniyor.