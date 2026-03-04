ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. CENTCOM Komutanı Brad Cooper, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı görüntülü mesajda, operasyonlarda 50 binden fazla askerin görev aldığını açıkladı.

Cooper, saldırılara 200 savaş uçağı ile 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun “ABD’nin Orta Doğu’da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı” olduğunu ifade etti.

İKİ BİN HEDEF VURULDU

Açıklamaya göre, ABD ve İsrail güçleri 28 Şubat’tan bu yana İran’da yaklaşık 2 bin hedefi vurdu. Cooper, İran’ın hava savunma sistemlerinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey yetkilinin de saldırılarda yaşamını yitirdiği bildirildi.