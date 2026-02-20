ABD’nin İran’a askeri müdahale için hazırlıkları devam ediyor. Aralarında savaş gemileri ve uçakların da olduğu büyük bir askeri yığınak yapan Trump yönetiminin saldırıyı önümüzdeki haftalarda başlatması bekleniyor.

İran’a askeri müdahale ihtimali başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada büyük tedirginliğe neden oldu. Askeri müdahalenin başlaması sonrası özellikle petrol fiyatlarında artış bekleniyor.

Gazeteci Murtat Muratoğlu, Nefes’teki köşe yazısında İran’a askeri müdahale sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeyi yazdı. Muratoğlu, ABD’nin saldırısı sonrası Türkiye sınırına yönelik devasa bir göç dalgası olabileceğini söyledi.

Muratoğlu, sadece İranlıların değil, bölgede bekleyen milyonlarca Afgan’ın da sınırına doğru hareket edeceğini söyledi.

Murat Muratoğlu’nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Emin olun, en küçük sorunlarımızdan biri enflasyon…Ekonomiyi rakamlarla konuşmak, tablo gösterip takılmak kolay... İşin bir de sosyal boyutu var.

İran’da yaşanacak bir karışıklık demek, bizim sınıra yeni ve devasa bir göç dalgasının dayanması demek…

Üstelik bu sefer sadece İranlılar da gelmiyor; İran’da pusuya yatmış bekleyen 4 milyona yakın Afgan da “İstikamet Türkiye” diye yola düşer!

Zaten milyonlarca Suriyeli ile sosyal dengelerimiz darmadağın olmuş, sokakta huzur kalmadı… Şimdi bu “çifte dalga” göçü Türkiye ekonomisinin mümkün mü kaldırması? Mümkün değil!

Kaynaklar zaten kıt, hazine borca gömülü... Köprüleri, yolları satıp günü idare etmeye çalışıyoruz. Bir de üzerine bu yük binerse… Er kişi niyetine…”