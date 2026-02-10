BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

ABD ve İran’dan yetkililer 6 Şubat tarihinde Umman’ın başkenti Muskat’ta, son aylarda tırmanan gerilimin giderilmesi amacıyla müzakerelere başladı.

Görüşmelerde, uranyum zenginleştirme ve İran’daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık konusu.

Görüşmelerden sonra olumlu bir havanın hakim olduğu mesajı verildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’yle ‘iyi bir başlangıç’ yaptıklarını söyledi.

Gazeteci Ardan Zentürk, ABD-İran müzakereleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda ABD’nin müzakerelerde zamana oynadığını belirten Zentürk, “ABD, içerideki muhalefetin durumuna bakmaya çalışıyor. Beklenmedik bir bombalama yaparsa, rejim değişikliğinin olmayacağını onlar da anlamış durumda” sözlerini sarf etti.

‘ABD HAVUÇ VE SOPA POLİTİKASI UYGULUYOR’

ABD’nin kendi gemilerine “İran hava sahasından uzak durun” talimatı vermesi hakkında da değerlendirme yapan Zentürk, “Bu bir havuç ve sopa politikası. Bir yanıyla müzakereye devam ediyorlar. Bir yanıyla aba altından sopa gösteriyorlar. İran’ın şu anda çok fazla müdahale yapabilecek gücü olmadığı için ya savaşacaksın ya da bizim yapacağımız uygulamalara onay vereceksin şeklinde” dedi.

‘İRAN NÜKLEER PLANDA UZLAŞMANIN YOLUNU AÇMIŞ VAZİYETTE’

İran Atom Kurucusu enerji başkanının zenginleştirilmiş Uranyumdan vazgeçebileceklerini resmen açıkladığını hatırlatan Zentürk, “Yani İran nükleer planda bir uzlaşmanın yolunu açmış vaziyette. ABD için önemli bir konu. İsrail ise sürekli balistik füzeleri koyuyor, ama benim gördüğüm kadarıyla ABD yönetimi için çok önemli bir konu değil” ifadelerini kullandı.

‘UZLAŞMANIN SAĞLANMASI ÇOK ZOR’

“Uzlaşma sağlanır mı?” sorusuna da yanıt veren Zentürk, “Uzlaşmanın sağlanması çok zor. İran dört parçalı bir devlet. Kendi içinde sürekli tartışacaklardır. Bugün yarın herhangi bir anlaşma olacağını sanmıyorum” dedi.