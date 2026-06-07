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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sının düşürüldüğünü belirtti.

ABD’den İran’la yaşanan gerilimi artıracak bir hamle geldi. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada Orta Doğu’da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sını düşürdüğü açıklandı.

Açıklamada "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" dedi.