Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a teslim ettikten sonra Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı. Fırat, aralarında babası Coşkun Fırat’ın da bulunduğu 15 Türk TIR’ından oluşan konvoyla birlikte 5 Mart’ta İran’a giriş yaptı.

Konvoyun İran’ın Kazvin eyaletini geçerek Zencan kentine doğru ilerlediği sırada Fırat’ın kullandığı TIR’a İsrail’den atıldığı öne sürülen bir füze isabet etti. Saldırı sonrası TIR alev alırken, araçtan yaralı olarak çıkarılan Fırat acil olarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı halde Zencan’daki hastaneye götürülen Hüseyin Fırat, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Fırat bugün hayatını kaybetti.

CENAZESİ REYHANLI’YA GETİRİLECEK

Saldırı sırasında konvoydaki diğer Türk TIR şoförlerinin ise olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hüseyin Fırat’ın cenazesinin işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.