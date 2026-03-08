ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırıları ile başlayan savaş 9’uncu güne girdi. İsrail, bir yandan ABD ile İran’a havadan saldırırken Lübnan’ı da vuruyor. İran ise bölgedeki ABD üslerine saldırmaya devam ediyor.

Savaşın başından bu yana İran’da binlerce sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil bina hasar gördü. Hasar gören binalar arasında evlerin yanı sıra okul ve hastaneler de bulunuyor.

İşte savaşın 9’uncu gününde yaşananlar…

İSRAİL’DE SİRENLER ÇALDI

İran Devrim Muhafızları, İsrail’e yönelik yeni saldırı dalgasının başlatılacağını duyurdu. Sonrasında İsrail’de sirenler çaldı. İsrail medyası, Necef çölü de dahil olmak üzere İsrail'in güneyinde hava saldırısı sirenlerinin devreye girdiğini

İSRAİL SİVİL BİNALARI HEDEF ALDI

İran devlet medyası, ABD ve İsrail'in Tahran'da 1 ambulans ile Kum kentinde sivillere ait 2 binayı füzelerle hedef aldığını duyurdu. Yaralı veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

KUVEYT'TE 2 SINIR GÜVENLİĞİ GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği bildirildi. Kuveyt İletişim Merkezi'nin açıklamasında binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. Öte yandan Kuveyt İçişleri Bakanlığı, İran’ın saldırılarında 2 sınır güvenliği görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN: 33 İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin İHA'ları imha ettiği ifade edilen açıklamada, Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne saldırı girişiminin de engellendiği belirtildi.

İSRAİL BEYRUT'TA BİR OTELİ VURDU, EN AZ 4 KİŞ ÖLDÜ

Lübnan medyası, İsrail ordusunun başkent Beyrut'ta bir otele düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İSRAİL: KUDÜS GÜCÜ'NÜN ÜST DÜZEY KOMUTANLARINI VURDUK

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir oteli vuran İsrail ordusu; en az 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı saldırıda İran Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarının hedef alındığını duyurdu. Saldırıda ölen kişilerden birinin Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları arasında iletişimi sağlayan isim olduğu iddia edildi.

UZMANLAR MECLİSİ ÜYESİ AÇIKLADI: YENİ LİDER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI AMA…

İran Uzmanlar Meclisi'nin kıdemli bir üyesi, Yüksek Lider Ali Hamaney'in yerine geçecek kişi konusunda çoğunluk mutabakatına varıldığını, ancak seçimin resmen açıklanmasından önce hâlâ engellerin bulunduğunu söyledi. Ülke liderini atamakla görevli din adamları kurulunun bir üyesi olan Mohammad Mehdi Mirbagheri, Mehr News'in aktardığı açıklamalara göre, Meclisin genel olarak bir aday üzerinde anlaştığını ancak "sürece ilişkin bazı engellerin çözülmesi gerektiğini" söyledi.

İRAN KIZILAYI UYARDI: ZEHİRLİ YAĞMUR RİSKİ VAR

İran Kızılayı, petrol tesislerindeki patlamaların ardından yağmurun zehirli hale gelebileceği uyarısında bulunarak sivilleri önlem almaya çağırdı. Açıklamada, bu tür yağmurun ciltte kimyasal yanıklara ve akciğerlerde hasara yol açabileceği belirtildi. Açıklamada şu uyarılar yer aldı: “Patlamaların ardından yağan yağmur sırasında, hiçbir koşulda evinizden çıkmayın. Açık alanda bulunuyorsanız, derhal beton veya metal çatılar altına sığın ve ağaçların altında saklanmaktan kaçının. Yağmur cildinize temas ederse, etkilenen bölgeyi hiçbir koşulda ovmayın ve sadece sürekli akan soğuk suyla durulayın. Yağmurdan ıslanmış kıyafetlerinizi hemen değiştirin ve hava geçirmez bir poşete koyun.”

LÜBNAN’A SALDIRILARDA 43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'a yönelik hava saldırılarında en az 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İRAN’DAN YENİ SALDIRI DALGASI

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Tel Aviv, Beerşeva kentleri ile Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlu olduğu hava üssünü yeni nesil füzelerle vurduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 28. dalgasında ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü'nün füzelerle birkaç kez hedef alındığı belirtildi. "İşgal altındaki topraklarda bulunan Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler, süper ağır savaş başlığına sahip 'Habir' füzeleriyle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

