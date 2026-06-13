Kaynak: İHA

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD-İran arasında imzalanması beklenen mutabakat ilişkin İran medyasına yeni açıklamalarda bulundu.

Arakçi, İran ve ABD’nin söz konusu anlaşmaya ilişkin basında yer alan metinleri onaylamadığını belirterek, bunların hiçbirinin geçerliliğinin olmadığını kaydetti. Arakçi, "Savaşı sona erdirmek için en iyi zaman, üstünlüğün bizde olduğu zamandır; savaş alanında gerçekten biz galip durumdayız. Dünyanın sözde süper gücüne karşı 40 gün boyunca direndik. Bir anlaşma yapılması ve savaşın sona ermesi, bu zaferi pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, anlaşma kapsamında ABD’nin İran’ın egemenliğine saygı duyduğunu yazılı olarak teyit edeceğini belirterek, "Mutabakat zaptı nükleer konular, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa süreci ve dondurulmuş varlıklara ilişkin konuları kapsıyor" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan ayrıca İran’ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin bir mekanizmanın değerlendirildiğini belirtti.



"ANLAŞMA İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR"

Henüz taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varılmadığını vurgulayan Arakçi, anlaşmanın tamamlanması durumunda her maddeyi ayrıntılı olarak açıklayacağını söyledi. İranlı bakan, "Anlaşma iki aşamadan oluşuyor ve nükleer konuları ikinci aşamaya taşıdık" dedi.

İranlı bakan, mevcut aşamada ABD’nin nükleer konulara ilişkin taleplerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini kaydetti.



"ABD’DE TAAHHÜTLERİNE SADIK KALMAYAN KİŞİLERLE MUHATABIZ"

İranlı yetkili müzakere sürecine temkinli yaklaştıklarını işaret ederek, "ABD’de taahhütlerine sadık kalmayan kişilerle muhatabız; bu nedenle onların yükümlülüklerinden geri adım atmasını engellememiz gerekiyor. Bu anlaşmanın önceki anlaşmalardan farkı, henüz nihai bir mutabakata varılmamış olmasıdır. Bu yalnızca ilk adım ya da ilk aşamadır. İlk aşamada varılan anlaşmalar uygulanmazsa ikinci aşamaya geçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, "Karşı tarafın anlaşmayı uygulama sürecinde çeşitli sorunlar ve zorluklar çıkarmasını beklemeliyiz" dedi.

İranlı bakan, ABD’nin mutabakat zaptı kapsamında savaşı başlatmayacağı ve tehdit kullanmayacağına yönelik taahhütte bulunacağını da aktardı.



"SAVAŞIN SONLANDIRILMASI, İSRAİL’İN LÜBNAN’DAN ÇEKİLMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Arakçi, anlaşma kapsamında savaşın sonlandırılmasının aynı zamanda İsrail’in Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesi anlamına geldiğini söyledi. Arakçi, "Bu hususu karşı tarafa açık şekilde ilettik" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, "Lübnan’daki Hizbullah’ı asla yalnız bırakmayacağız. Savaşın sona ermesi de yalnızca bir cepheyi değil, Lübnan’ı ve diğer tüm cepheleri kapsayacak" açıklamasını yaptı.

Tahran yönetiminin herhangi bir tehdit karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Arakçi ayrıca, "Altyapımıza yönelik saldırı tehditlerine boyun eğecek olsaydık, bunu çok daha önce yapardık. Karşı tarafa, tehditlerin ters etki oluşturduğu mesajını ilettik ve eğer savaş yönünde ilerlemek istiyorlarsa, buna hazır olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullandı.



"EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA SONRAKİ MÜZAKERELERDE KARARA BAĞLANACAK"

Arakçi ayrıca İran’ın hasar gören bölgeleri ve ekonomisinin yeniden inşa edilmesi konusunun "ekonomik yeniden yapılanma ve kalkınma planı" şeklinde gündeme geldiğini ve bunun sonraki müzakerelerde karara bağlanacağının altını çizdi. Arakçi ayrıca muhtemel anlaşmanın "düşmanları" olduğunu ve bu listenin başında İsrail’in geldiğini bulunduğunu belirterek, "Siyonist rejimin süreci bozmak için engel çıkarmaya çalıştığını" söyledi. İranlı bakan, yönetimlerin ancak her iki tarafın da memnun olduğu bir noktada anlaşmaya varacağını ifade etti.



"HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA SUNULAN HİZMETLER İÇİN ÜCRET ALINACAK"

Arakçi ayrıca savaş sonrasındaki süreçte Hürmüz Boğazı’nın nasıl işletileceğine yönelik açıklamada bulundu. İranlı bakan, "Hürmüz Boğazı kuşkusuz İran ve Umman’ın egemenliği altındadır. Hürmüz Boğazı’nda uluslararası su yolu bulunmamaktadır. Bu güzergah uzun yıllar boyunca tüm gemilere açıktı. İran ve Umman güvenliği sağladı ve hizmet sundu; bugüne kadar da bu hizmetler ücretsiz verildi. Ancak Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimi geçmişte olduğu gibi olmayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Hiç kimse İran ve Umman’ın boğaz üzerindeki egemenliğine meydan okuyamaz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimi savaş öncesi sisteme geri dönmeyecek. Hürmüz Boğazı’nda sunulan hizmetler için ücret alınacak, bu hizmetler artık ücretsiz olmayacak. Bu önemli husus netleşmiş durumda. Hizmetlerden yararlanılması için ücret ödenmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.