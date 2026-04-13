Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,41 azalarak 47.718,21 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 6.806,47 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 kayıpla 22.849,23 puana indi.

Orta Doğu’da gerilimlerin sona erebileceği yönündeki umutlar, ABD-İran görüşmelerinden alınan ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı. Pay piyasaları haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.Hafta sonu Pakistan’da yapılan görüşmelerde taraflar, özellikle nükleer materyaller ve Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda anlaşmazlığa düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere ilişkin açıklamasında İran’ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve “ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını” bildirdi.

Ayrıca Trump, donanmanın Hürmüz Boğazı’nı bloke etmesine NATO ve Körfez ülkelerinin de destek vereceğini öne sürdü.Analistler, Orta Doğu’daki gerilimlerin müzakere masasında da devam ettiğini ve Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, yatırımcıların ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği korkusunun arttığını kaydetti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 7 yükselerek 101,72 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7’nin üzerinde artışla 103,53 dolardan işlem gördü.

Kurumsal tarafta Goldman Sachs hisseleri, bugün açıkladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasına rağmen yüzde 3 düşüşle güne başladı.Bu hafta ABD’nin diğer büyük bankaları JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley ve Bank of America da yılın ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklayacak.