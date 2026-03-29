ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü “Destansı Öfke Operasyonu” devam ederken, Washington Post’un ortaya attığı yeni iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazete, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran’da haftalar sürebilecek bir kara operasyonu ihtimali üzerinde çalıştığını yazdı.

SAVAŞTA YENİ VE DAHA TEHLİKELİ BİR AŞAMA MI?

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, planlanan senaryoların çatışmaları farklı bir boyuta taşıyabileceği ifade edildi. Yetkililer, olası kara harekâtının son dört haftadır süren karşılıklı saldırılardan çok daha riskli olabileceği uyarısında bulundu.

ÖZEL KUVVETLER SAHNEYE ÇIKABİLİR

ASKERLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.

Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.

KRİTİK NOKTALAR HEDEFTE

Pentagon’un değerlendirdiği seçenekler arasında İran’ın petrol ihracatında kilit rol oynayan Harg Adası ile Hürmüz Boğazı çevresindeki kıyı bölgelerine yönelik operasyonlar bulunuyor. Olası harekâtın süresine ilişkin tahminler ise değişken: bazı kaynaklar haftalar, bazıları ise aylar sürebileceğini öne sürüyor.

BEYAZ SARAY: BU SADECE HAZIRLIK

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, iddialar hakkında net bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Leavitt, Pentagon’un görevinin başkomutana farklı seçenekler sunmak olduğunu vurgulayarak, bunun henüz alınmış bir karar anlamına gelmediğini ifade etti.