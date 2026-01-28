Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Gerçekleşen görüşmede bölgedeki son gelişmeler konuşulurken, gerginliğin azaltılması ile ilgili yönelik diplomatik çabalar değerlendirildi.

TÜRKİYE ARABULUCUK GÖREVİ ÜSTLENECEK İDDİASI

Türkiye, son dönemde ABD ve İran arasındaki gerilimin yatıştırılmasında arabuluculuk rolü üstleneceği ifade edildi.

"ERDOĞAN İLE TRUMP 'İRAN'I KONUŞTU"

Habertürk'ün Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre dünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde de İran ile ilgili konu gündeme alındı. Görüşmeden sonra Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’yi arayarak ABD kanadından gelen mesajları İran tarafına iletti.

Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın bu girişimleriyle bölgedeki tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.