Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

New York borsası, ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı çatışmaların ardından gerilimin azalması ve diplomatik temaslara yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artarak 51.995,14 puana çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 7.391,88 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,81 yükselişle 25.502,08 puana ulaştı.

Orta Doğu’daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, özellikle teknoloji hisselerinde geçen hafta görülen sert satışların ardından gelen toparlanma piyasaları destekledi. ABD ile İran’ın saldırıları durdurarak görüşmelere yeniden başlama kararı alması ve 30 Haziran’da Katar’da yapılması planlanan diplomatik temaslar, küresel risk algısını bir miktar rahatlattı.