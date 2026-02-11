Dün 69,1 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,75 dolardan kapattı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 değer kazanarak 68,81 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,22 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki sınırlı yükselişte, ABD ile İran arasındaki görüşmelere rağmen gerilimin yüksek düzeyde sürmesi ve buna bağlı artan arz kaygıları belirleyici rol oynadı.ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios’a verdiği röportajda, İran ile sürdürülen müzakereler sonuçsuz kalırsa olası askeri müdahale hazırlığı olarak bölgeye ikinci bir uçak gemisi saldırı grubu göndermeyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız." sözleriyle, müzakerelerin ikinci aşamasının önümüzdeki hafta gerçekleşmesini umduğunu vurguladı.ABD’li ve İranlı yetkililer 6 Şubat’ta Umman’da bir araya gelmiş, görüşmelerin yapıcı atmosferde geçtiği belirtilmişti. Buna karşın müzakere trafiğine rağmen iki taraf arasındaki tansiyonun düşmemesi, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.Fiyatlar ayrıca Çin’de Ay Yeni Yılı tatili öncesinde beklenen seyahat artışı ve buna bağlı yakıt talebi beklentilerinden de destek alıyor.Bununla birlikte Çin’de yayımlanan makroekonomik göstergeler, tüketici fiyatlarındaki yükselişin ivme kaybettiğini ve üretici fiyatlarındaki gerilemenin devam ettiğini gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yıllık yüzde 0,2 ile tahminlerin gerisinde kalırken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,4 düştü.Uzmanlar, bu verilerin ülkede deflasyonist baskıların sürmekte olduğunu gösterdiğini ve bunun petrol talebine dair kaygıları körükleyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etki yarattığını ifade ediyor.Brent petrolde teknik açıdan 76,74 dolar direnç, 68 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.