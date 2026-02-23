Cuma gününü alış ağırlıklı geçiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 primle 13.934,06 puandan kapandı.Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 158,11 puan ve yüzde 1,13 değer artışı kaydederek 14.092,16 seviyesine yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi ise yüzde 1,01 oranında kazandırdı.Tüm sektör endeksleri pozitif bölgede yer alırken, en yüksek kazancı yüzde 2,44 ile madencilik sektörü sağladı.

Küresel piyasalar, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran geriliminin her an tırmanabileceği endişeleriyle haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içi pay piyasaları küresel ortalamadan pozitif yönde ayrıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Donald Trump'ın devreye soktuğu "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından, Trump'tan gelen yeni tarife açıklaması belirsizliği daha da derinleştirdi.1974 Ticaret Yasası kapsamında tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getiren kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e yükselteceğini duyurdu.Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında ardı ardına gelen çelişkili adımların devam edebileceğine dair kaygılar, ticaret politikalarındaki öngörülebilirliği azaltarak ABD varlıklarına yönelik risk iştahını artırdı.

Analistler, yurt içinde bugün veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının öne çıktığı yoğun bir gündemin izleneceğini vurguladı.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 seviyeleri direnç, 13.800 ile 13.700 puan ise destek olarak takip ediliyor.