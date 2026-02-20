YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

İran’da rejim değiştirmenin ve buna yönelik askeri operasyonun maliyetinin Irak ve Suriye’den daha farklı olacağını kaydeden Ümit Yardım, “ABD ve İsrail bu maliyeti karşılayabileceklerini hesaplasaydı harekete geçerlerdi. Bunun yanında Ortadoğu’nun genel öngörülemezlik durumu ve ABD Başkanı Trump’un da öngörülemez dış politikası bir operasyon fikrini aklımızda tutmamıza neden oluyor. Bunun ise dediğim gibi maliyeti yüksek olur” dedi.

İran’a yönelik operasyonun sürekli gündemde tutulmasının önemli nedenlerinden birinin ABD Başkanı Trump’ın işbaşına gelir gelmez dikkatleri yurt dışına çevirmesi olduğunu dile getiren emekli Büyükelçi Yardım, Trump’ın iç politikadaki sorunlara çözüm bulamamasının İran konusunu öne çıkaran nedenlerin başında geldiğini ifade etti. İran’a yönelik operasyon maliyetinin Irak, Libya ve Suriye’den çık daha yüksek olacağına da dikkat çeken Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak’ta Saddam’a bağlı güçler ve ordu vardı ama Saddam’ın devrilmesi sonrasındaki süreç ABD açısından daha rahat bir süreç oldu. Libya’daki durumda bundan pek farklı görüntü vermedi. Suriye’de durum farklı olur dendi ama bugün Suriye İsrail’in en yakın müttefiki oldu. İran’da durum böyle değil.”

İran’da iktidarın çok parçalı bir yapıda olduğunu dile getiren Yardım, “İran’da 1979 devrimi 100 senelik bir sürecin sonudur. Muhalefet şahı devirirken çok güçlüydü. Bugün böyle bir muhalefet yok. İran’ın iktidar mekanizması çok parçalı. Dini Lider Hamaney’i öldürseler bile iktidarı değiştirmek kolay olmaz. Devrim muhafızları önemli bir realite. Tüm bunları hesaba katmadan rejim değişikliği olmaz. Ayrıca bir kara operasyonu yapmadan, 12 gün savaşlarında olduğu gibi sadece havadan operasyonlarla İran’da ne işgal olur, ne rejim değişir. Rejimin değişmesi zamanla olur” ifadelerini kullandı.

İran’ın bölgede istenmeyen ülke konumuna düşmesinin nedenlerini iyi analiz etmesi durumunda ve rejime karşı yıllardır süren gösterileri de dikkate alarak dönüşmesi ile rejimi savunabileceğine işaret eden Büyükelçi Yardım, içten içe çürüyen rejimin zamanla çökeceğini bunun da büyük devletlerin işine geleceğini kaydetti. Yardım sözlerini şöyle sürdürdü:

”Gerek ABD-İsrail açısından baktığımızda, gerekse İran açısından baktığımızda böyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. Eğer ABD ve İsrail Irak, Libya ve Suriye’de olduğu gibi kara operasyonuyla İran’ı yola getirip dönüştürmek isterse maliyet çok yüksek olur. Bunu istemezler. İran da rejimi ve dış politikasını gözden geçirmez, hatta bu sert tavrını sürdürürse rejim çürür ve çöker. Bunun sonunda da İsrail ve ABD’nin en yakın müttefiki olurlar.”

İran’da rejimin değişmesinden rahatsız olmayacak Körfez ülkelerinin de operasyona karşı çıkmalarının dikkat çekici olduğunu anlatan Yardım, “Bölge ülkeleri müdahale istemiyor. Türkiye’nin tavrı da bu yönde. Ayrıca İran’da Azerbaycan Türkleri dışında Türkmenler ve Kaşgay Türkleri de yaşıyor. Çok önemli bir Türk nüfus var. Türkiye’nin operasyon istememesi bu açıdan da doğru. Bölgesel ve İran’ın iç dinamiklerini dikkate aldığımızda bük ve yıkıma sebep verecek saldırının olamaması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapılacak bir saldırının hiçbir ülkeye faydası yok” diye konuştu.