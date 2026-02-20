Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 değer kaybıyla 13.804,21 puandan kapattı. Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 21,71 puan ve yüzde 0,16 gerileyerek 13.782,50 seviyesine indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla artan yüzde 1,35 ile turizm olurken, en çok düşen ise holding sektörü oldu.Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yatırımcıların dikkati bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.

Jeopolitik risklerin tetiklediği satış baskısı küresel çapta etkisini sürdürüyor. ABD-İran geriliminin yükselmesi risk algısını artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, "söz konusu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini" söyledi.

Trump, "İran ile kapsamlı bir anlaşma yapılması gerektiğini" ifade ederek, aksi takdirde "kötü şeyler olacağını" bildirdi.Bu açıklamaların ardından piyasalarda temkinli hava yeniden güç kazandı. Söz konusu gelişme, hisse senetlerindeki kısa süreli toparlanmayı kesintiye uğrattı ve genel risk iştahını zayıflattı.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin; yurt dışında ise ABD büyüme ve PCE verileri, küresel imalat sanayi ile hizmet sektörü PMI rakamları, Almanya ÜFE verileri gibi yoğun bir veri gündeminin izleneceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 seviyelerinin destek, 13.900 ile 14.000 puanların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.