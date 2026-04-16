Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artarak 48.557,82 puana yükseldi.S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.037,78 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,19 kazançla 24.062,45 puana ulaştı.

Orta Doğu'da uzlaşı umutları ile şirketlerin açıkladığı güçlü bilançolar, yatırımcıların risk iştahını artırırken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yayımlanan röportajında savaşın “bitmeye yakın” olduğuna yönelik sözlerine dikkat çekerek, ABD ile İran arasındaki gerilimin müzakere yoluyla çözülebileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirtti.

İki ülkenin anlaşabileceğine dair iyimserlikle petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandığını ifade eden analistler, enflasyon ve büyümeye yönelik endişelerin de kısmen azaldığını kaydetti.Makroekonomik veriler tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada 207 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD'de sanayi üretimi ise mart ayında aylık bazda yüzde 0,5 azalış gösterdi.Kurumsal tarafta bugün bilançosunu açıklayan PepsiCo'nun hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasının ardından hafif yükselişle güne başladı.