Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 625,6 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 25.168 puandan ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 primle 10.633 puandan işlem görüyor.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 8.393 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 18.147 puan seviyesinde yer alırken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 46.216 puandan alıcı buluyor.Küresel piyasalarda para politikalarına ve ekonomik aktiviteye dair belirsizlikler, jeopolitik riskler ile teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde Cenevre’de yapılan ikinci tur görüşmelerinin ardından tarafların bazı konularda uzlaşı sağladığı ve müzakerelere önümüzdeki günlerde devam etme kararı aldığı açıklandı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin bazı açılardan iyi gittiğini ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini" söyledi.Avro Bölgesi’nde şirketler tarafında London Stock Exchange Group (LSEG) verilerine göre, Avrupalı şirketlerin yaklaşık yüzde 60’ı bugüne kadar beklentilerin üzerinde kâr açıklamayı başardı.

Londra borsasında işlem gören İsviçre merkezli madencilik devi Glencore, rekor seviyedeki bakır fiyatlarının kömür kolundaki kâr düşüşünü karşılamaya yetmemesi nedeniyle yıllık kazancının gerilediğini duyurdu.İngiliz savunma şirketi BAE Systems, savunma siparişlerinin rekor seviyelere ulaşmasının ardından hissedarlara ödeyeceği temettüyü artırdı.Analistler, bu artışın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yükselen askeri harcamalardan güç aldığını vurguladı.

Makroekonomik alanda bugün açıklanan İngiltere ocak ayı enflasyon verisinin geçen yılın mart ayından beri en düşük seviyeye inmesi, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) önümüzdeki ay faiz indirimi yapabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 3 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentileriyle uyumlu seyretti.Enflasyon, Aralık 2025’te yüzde 3,4 olarak ölçülmüştü.

Analistler, günün devamında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD’de FOMC toplantı tutanakları ile sanayi üretimi gibi önemli verilerin yakından izleneceğini belirtti.