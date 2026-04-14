Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,99 artışla 619,95 puana yükseldi.İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 10.609,06 puana, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,27 değer kazanarak 24.044,22 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 yükselerek 8.327,86 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 artışla 48.175,65 puana kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 1,179 seviyesine çıktı.Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğine dair beklentileri olumlu karşıladı.Hafta sonu Pakistan’da yapılan görüşmelerde iki ülkenin özellikle nükleer program ve Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konularında yaşadığı restleşme gerilimi, dünkü gelişmelerle birlikte bir miktar azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını öne sürmüştü.Ayrıca ABD basınında, iki ülkeden heyetlerin bu hafta Pakistan’da görüşmelere yeniden başlayabileceği iddia edildi.Avrupa’daki hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), Avrupa Birliği’nden (AB) jet yakıtı arzındaki riskler ve yükselen maliyetler karşısında acil önlem alınmasını talep etti.AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakın zamanda jet yakıtı tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanabileceğini ve bunun endişe verici olduğunu açıkladı.

AB kurumları, çelik ithalatını önemli ölçüde azaltmayı ve kota aşımı durumunda yüzde 50 gümrük vergisi uygulamayı içeren önlemler konusunda anlaştı.