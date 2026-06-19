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Kaynak: Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 19 Haziran’da İsviçre’de yapılması planlanan görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bekayi, görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin savaşın sona ermesine yönelik mutabakat metninin imzalanması olduğunu belirtti.

Bekayi, mutabakat metninin dijital ortamda 19 Haziran sabahı imzalanmasının ardından İsviçre toplantısının aciliyetinin ortadan kalktığını ifade etti.

Nihai anlaşma sürecinin başlaması için mutabakat muhtırasındaki 1, 4, 5, 10 ve 11’inci maddelerin eksiksiz uygulanması gerektiğini vurgulayan Bekayi, yeni bir toplantı için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsviçre’de gerçekleştirilmesi planlanan toplantının farklı bir tarihte yapılacağı belirtildi. Görüşmenin yeni takviminin belirlenmesine yönelik diplomatik temasların devam ettiği aktarıldı.

Bekayi, kalıcı anlaşma müzakerelerine geçilebilmesi için mutabakat muhtırasında yer alan 5 kritik maddenin uygulanmasının önem taşıdığını ifade etti. Arabulucular üzerinden yürütülen istişarelerin sürdüğünü kaydeden Bekayi, gerekli şartların oluşmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD'nin savaşı bitirmek için imzaladığı mutabakat zaptı sonrası İki ülkenin İsviçre'de bir araya gelmesi planlanıyordu. Yapılacak görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve ABD'nin ambargosunun ele alması planlanıyordu. Görüşmelerin 60 gün sürmesi bekleniyor.