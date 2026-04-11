28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın ardından, 8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek üzere Tahran ve Washington yönetimleri Pakistan’ın başkenti İslamabad’da müzakere masasına oturdu.

ABD ve İran müzakerelerinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başladığı ve her iki tarafın ayrı ayrı Pakistanlı yetkililerle görüştüğü belirtildi.

ABD ile müzakereler için Pakistan’da bulunan İran müzakere heyeti, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yer aldı.

İRAN'IN 10 MADDELİK ÖNERİSİ İLETİLDİ

İran, ön şartlar kabul edilmeden görüşmek istemiyor. İran Dışişleri sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ateşkes taahhütlerine tüm cephelerde saygı gösterildiğinden emin olmak için Lübnan ile temas halinde olduğunu aktardı. Bekayi ayrıca, ülkesinin 10 maddelik önerisinin Pakistan’a iletildiğini söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran’ın 10 maddelik önerisi Pakistan’a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD kanalı NewsNation'a göre, ABD Başkanı Trump, müzakerelerin başlamasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Trump, "İslamabad'da görüşmeler başladı. Tahran çok uzak olmayan bir gelecekte Hürmüz Boğazı'nı açacak" dedi. ABD Başkanı, İran ile yapılan görüşmelerin iyi gitmediği takdirde harekete geçmeye hazır olduklarını vurguladı.

“MÜZAKERELERE KATILAN HEYET İRAN’IN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR”

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında Pakistan’da devam eden müzakerelere ilişkin, “Müzakerelere katılan İranlı heyetin düzeyi, İran’ın ciddiyetini göstermektedir.” dedi. Garibabadi, aynı zamanda ülkesinin “her senaryoya ciddi olarak hazır olduğu” konusunda uyarıda bulundu.

Garibabadi ayrıca, İran’ın müzakerelere ilişkin taleplerinin olduğunu ve talep listesinin de oldukça uzun olduğunu belirtti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beyaz Saray, ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüz yüze ve doğrudan görüşmelere başladığını doğruladı.

Beyaz Saray tarafından basına yapılan açıklamada, "Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD, Pakistan ve İran bugün yüz yüze üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelerde, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık etti.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katıldı.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer aldı.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir görüşmelere katıldı.

GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

İran medyası İslamabad'daki görüşmelerin sona erdiğini yazdı. Tasnim Haber Ajansı, tarafların yazı metinleri birbirleri ile paylaştığını yazdı.

Ayrıntılar geliyor...