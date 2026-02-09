Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdıktan sonra geçen hafta büyük dalgalanma yaşadı. Kâr satışları ile başlayan düşüş sonrasında jeopolitik belirsizlikler ve FED’in gelecekteki faiz politikasına ilişkin beklentiler düşüşün hızlanmasına neden oldu. Haftanın sonuna doğru gelen haberler altının yeniden toparlanmasını sağlayarak pozitif seyre çekti. Geçen haftayı artıda kapatan altının ons fiyatı afta içinde en düşük 4 bin 404,83, en yüksek 4 bin 964,59 seviyelerini gördü.

ABD HAZİNE BAKANI ÇİN’İ SORUMLU TUTTU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise altın fiyatlarındaki dalgalanmadan Çin’i sorumlu tuttu.

Fox News’e verdiği röportajda Bessent, Çin’deki piyasa koşullarının “biraz kontrolden çıktığını” belirterek, yetkililerin bu nedenle marjin uygulamalarını sıkılaştırmak zorunda kaldığını ifade etti.

Altındaki hızlı yükselişi klasik bir spekülatif zirveye benzeten Bessent, değerli metallerdeki rallinin spekülatif alımlar, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin kaygılarla güçlendiğini, ancak geçen hafta ani bir şekilde tersine döndüğünü söyledi.

"YENİ FED BAŞKANI BAĞIMSIZ HAREKET EDECEK"

Fed politikalarına da değinen Bessent, merkez bankasının bilanço küçültme sürecinde temkinli adımlar atmasını beklediğini söyledi. Fed’in bol rezerv rejimine geçtiğini hatırlatan Bessent, bu yaklaşımın daha büyük bir bilanço gerektirdiğini ve kurumun nasıl ilerleyeceğine karar vermeden önce en az bir yıl bekleyebileceğini ifade etti.

Bessent ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh’ın bağımsız hareket edeceğini ancak Fed’in Amerikan halkına karşı sorumluluğunun bilincinde olacağını dile getirdi. Perşembe günü Senato’daki oturumda konuşan Bessent, Warsh’ın Trump’ın tercih ettiği şekilde faiz indirimine gitmemesi halinde dava açılıp açılmayacağına karar verecek kişinin Trump olduğunu söyledi.