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İnsansız platformların insanlı savaş jetleriyle yürütülecek ortak görevlerdeki performansları ile gerçek muharebe koşullarındaki kabiliyetleri değerlendirilecek. ABD ordusu, 2032 yılına kadar 500 adet savaşa hazır CCA (İşbirlikçi Savaş Uçağı) platformunu envantere katmayı, uzun vadede ise toplam filoyu yaklaşık 1.000 uçağa çıkarmayı planlıyor.

FURY VE VENGEANCE CRETCH HAVA ÜSSÜ'NDE SAHAYA İNDİ

Anduril imzalı YFQ-44A Fury geçen ay Creech Hava Üssü'ndeki Deneysel Operasyon Birimi'ne teslim edilirken, General Atomics üretimi YFQ-42A Vengeance platformu da 18 Eylül'de üsse ulaştı. İlk uçuşlarını 2025'te gerçekleştiren her iki platform da Hava Muharebe Komutanlığı (Air Combat Command) bünyesinde yürütülecek test sürüşlerinde aktif olarak kullanılacak.

Eylül ayı içerisinde resmî olarak Fury ve Vengeance isimlerini alan insansız uçaklar, insanlı jetlerle entegre çalışabilen yarı otonom sistemler şeklinde tasarlandı. Yazılım ve tasarımın temel amacı; insanlı uçakların görev yaptığı hava muharebe düzeninde insansız araçların yer alması, yoğun hava savunması ile elektronik harp baskısının olduğu tartışmalı hava sahalarında bu sistemlerin operasyonel yetkinliğinin ölçülmesi olarak açıklanıyor.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, yeni nesil araçların operasyonel birliklere ulaştırılmasının programın geleceğini şekillendireceğini söyledi. Meink, yapılan teslimatların maliyetleri kontrol altında tutarken orduya ait muharebe kapasitesinin hızla artırılmasına olanak sunacağını vurguladı.

GERÇEK MUHAREBE KOŞULLARINDA TEST EDİLECEKLER

Creech Hava Üssü'nde yürütülen saha çalışmaları yalnızca uçuş performanslarının izlenmesiyle sınırlı kalmayacak. ABD Hava Kuvvetleri, CCA platformlarının fiili görev koşullarında üstlenebileceği rolleri ve insanlı uçaklarla sağlayacağı sinerjiyi kesinleştirmeyi hedefliyor.

Deneysel Operasyon Birimi bünyesindeki personel, sınırlı altyapıya sahip noktalarda daha küçük ekiplerle uçuş görevleri icra etmeyi simüle ediyor. "Dağıtık operasyonlar" olarak adlandırılan bu konsept, uçakların ana hava üslerine olan bağımlılığını en aza indirmeyi ve olası bir saldırı anında bile operasyonların sürekliliğini korumayı amaçlıyor.

Test sürecinde ayrıca platformların bakım, lojistik, personel ihtiyacı ile yeniden uçuşa hazırlanma süreleri gibi detaylar analiz edilecek. Gelecekte kurulacak CCA birliklerinin organizasyon şeması, eğitim modelleri ve donanım gereksinimleri bu çalışmalardan elde edilecek verilere göre şekillenecek.

FURY VE VENGEANCE'IN MENZİLİ F-35'İ AŞABİLİR

CCA programında öne çıkan hedeflerden biri, insanlı jetlere uzun menzilli görevlerde eşlik edebilecek dayanıklı insansız platformlar oluşturmak. Programın prototipleri için hedeflenen operasyonel menzil en az 700 deniz mili (yaklaşık 1.296 kilometre) olarak açıklandı.

Belirlenen bu hedef; F-22 Raptor'ın 590 deniz mili ve F-35A Lightning II'nin 670 deniz mili olarak paylaşılan standart menzil değerlerinin üzerine çıkıyor. Ancak söz konusu rakamlar programın genel hedeflerini yansıtıyor; Fury ve Vengeance'ın nihai operasyonel menzillerine ilişkin resmi ve kesin veriler henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.