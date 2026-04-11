ABD ile İran arasındaki ateş görüşmesi başlarken Hürmüz Boğazı ile ilgili çok çarpıcı iddialar geldi. Tüm dünya ABD ile İran arasında ateşkesin kalıcı olup olmayacağını beklerken Axios’un yayınladığı bir haberde ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği iddia edildi.

Bu adımın İran ile koordineli atılmadığı belirtilirken, "Bu, savaşın başlangıcından beri ilk kez gerçekleşiyor." ifadeleri kullanıldı.

Axios'a konuşan ABD'li yetkili, savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'nı doğudan batıya, Umman Denizi'ne doğru geçtiğini ve ardından boğaz üzerinden tekrar Basra Körfezi'ne döndüğünü belirtti. ABD'li yetkili, "Bu uluslararası sularda seyrüsefer serbestisine odaklanan bir operasyondu." dedi.

İRAN YALANLADI

ABD’den gelen iddiaya İran’dan yalanama geldi. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran, Pakistanlı arabuluculara, ABD savaş gemisinin hareketine devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağını bildirdi. Bunun üzerine gemi geri dönüş yaptı. Devrim Muhafızları Donanması benzer bir açıklama yaparak iddiayı vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi “İzin almadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ABD destroyer gemisi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin sert uyarısının ardından ters yönde ilerlemeye başladı" açıklamasını yaptı.

Boğazın yeniden açılması, ABD-İran ateşkes anlaşmasının kilit maddelerinden biriydi. ABD Basını geminin geçtiğini vurgularken İran geminin geçmediği konusunda ısrarcı.

TRUMP’TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın yakında yeniden açılacağını söyledi. Trump, birçok ülkenin yakıt için farklı yollar araştırdığını vurguladı.

NewsNation’a konuşan Trump, "Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi, hatta birçoğu, petrol yüklemek için ABD'ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var" ifadelerini kullandı.

Trump bu açıklamayla İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmadığını söylemek isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "Hayır, bunun nedeni yakın gelecekte açılacak olması değil. İran başarısız bir ülke. Çok başarısız bir ülke, (Hürmüz Boğazı) açılacak. Ama bence insanlar boğazdan geçmenin başka alternatifleri olduğunu görüyorlar" dedi.