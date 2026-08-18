Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı

ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı

Ukrayna ordusunun hava savunmasında kritik role sahip Patriot füzelerinde stok krizi yaşanıyor. Mühimmat yetersizliği nedeniyle hava savunma sistemleri atıl kalırken Kiev yönetimi krizin aşılması adına ABD’den üretim lisansı talep ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 1

Ukrayna'nın hava savunmasında kilit rol oynayan Patriot sistemlerine ait önleme füzelerinde kritik seviyede stok eksikliği yaşandığı kaydedildi.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 2

Kiev yakınlarında konuşlandırılan bir Patriot bataryasında görevli başmühendis, CNN'e yaptığı değerlendirmede, ellerindeki fırlatıcının stok yetersizliği yüzünden yaklaşık 6 haftadır tek bir atış dahi gerçekleştiremediğini bildirdi.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 3

Envanterdeki füzelerin ilk olarak Aralık 2025 döneminde tamamen sıfırlandığını aktaran yetkili, başlarının üzerindeki balistik füzelere sistem yetersizliğinden ötürü müdahale edememenin ağır hissini yaşadıklarını vurguladı.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 4

Füze darlığı sebebiyle bazı platformlar, füze saldırılarına karşı atıl kalıyor.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 5

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de daha önce yaptığı bir açıklamada, kış şartlarını atlatabilmek adına ABD envanterinin yüzde 5'ine gereksinim duyduklarını fakat mevcut durumda sadece yüzde 1'lik kısımla yetindiklerini ifade etmişti.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 6

Orta Doğu bölgesinde tırmanan gerilimin ardından Patriot sistemlerine yönelik küresel bazdaki talep belirgin biçimde tırmandı.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 7

Mart ve nisan aylarındaki hava operasyonlarında Basra Körfezi'nde yoğun biçimde Patriot füzeleri tüketildi.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 8

Ukraynalı başmühendis, Orta Doğu'daki bu hızlı kullanımın kendilerine ulaşacak ikmalleri aksatacağını önceden tahmin ettiklerini ancak bu kadar kısa sürede yüksek miktarda fırlatma yapılmasının şaşırtıcı olduğunu beyan etti.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 9

Önleme füzesi üreten Lockheed Martin firmasının 2025 yılı boyunca toplam 620 adet PAC-3 MSE füzesi imal ettiği ve bunun günlük ortalama 1,7 adede denk geldiği aktarıldı.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 10

Pentagon ise yükselen ihtiyaca yanıt verebilmek adına ocak ayında imzaladığı 7 yıllık anlaşmayla, 2030'a kadar yıllık üretimi 2 bin adede çıkarmayı amaçlıyor.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 11

Tedarikteki dışa bağımlılığı kırmayı hedefleyen Ukrayna yönetimi, mühimmatların ülke sınırları içinde lisanslı üretimi için temaslarını sürdürüyor.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 12

Zelenski, Raytheon ve Lockheed Martin şirketlerine yerli üretim tesislerinin kurulması yönünde öneri götürdüklerini bildirmişti.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 13

Beyaz Saray kanadı ise teknolojinin transferine dair henüz bağlayıcı bir karar veya teminat bulunmadığını, güvenlik kriterlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

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ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı - Resim: 14

Kiev idaresi, kısa vadeli füze sevkiyatlarını güvenceye alırken uzun vadede yerli üretim yetkisini elde etmeyi planlıyor.

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