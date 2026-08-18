Ukrayna'nın hava savunmasında kilit rol oynayan Patriot sistemlerine ait önleme füzelerinde kritik seviyede stok eksikliği yaşandığı kaydedildi.
ABD füzeleri yetmedi mi: Ukrayna 6 haftadır Patriot kullanamadı
Ukrayna ordusunun hava savunmasında kritik role sahip Patriot füzelerinde stok krizi yaşanıyor. Mühimmat yetersizliği nedeniyle hava savunma sistemleri atıl kalırken Kiev yönetimi krizin aşılması adına ABD’den üretim lisansı talep ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kiev yakınlarında konuşlandırılan bir Patriot bataryasında görevli başmühendis, CNN'e yaptığı değerlendirmede, ellerindeki fırlatıcının stok yetersizliği yüzünden yaklaşık 6 haftadır tek bir atış dahi gerçekleştiremediğini bildirdi.
Envanterdeki füzelerin ilk olarak Aralık 2025 döneminde tamamen sıfırlandığını aktaran yetkili, başlarının üzerindeki balistik füzelere sistem yetersizliğinden ötürü müdahale edememenin ağır hissini yaşadıklarını vurguladı.
Füze darlığı sebebiyle bazı platformlar, füze saldırılarına karşı atıl kalıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de daha önce yaptığı bir açıklamada, kış şartlarını atlatabilmek adına ABD envanterinin yüzde 5'ine gereksinim duyduklarını fakat mevcut durumda sadece yüzde 1'lik kısımla yetindiklerini ifade etmişti.
Orta Doğu bölgesinde tırmanan gerilimin ardından Patriot sistemlerine yönelik küresel bazdaki talep belirgin biçimde tırmandı.
Mart ve nisan aylarındaki hava operasyonlarında Basra Körfezi'nde yoğun biçimde Patriot füzeleri tüketildi.
Ukraynalı başmühendis, Orta Doğu'daki bu hızlı kullanımın kendilerine ulaşacak ikmalleri aksatacağını önceden tahmin ettiklerini ancak bu kadar kısa sürede yüksek miktarda fırlatma yapılmasının şaşırtıcı olduğunu beyan etti.
Önleme füzesi üreten Lockheed Martin firmasının 2025 yılı boyunca toplam 620 adet PAC-3 MSE füzesi imal ettiği ve bunun günlük ortalama 1,7 adede denk geldiği aktarıldı.
Pentagon ise yükselen ihtiyaca yanıt verebilmek adına ocak ayında imzaladığı 7 yıllık anlaşmayla, 2030'a kadar yıllık üretimi 2 bin adede çıkarmayı amaçlıyor.
Tedarikteki dışa bağımlılığı kırmayı hedefleyen Ukrayna yönetimi, mühimmatların ülke sınırları içinde lisanslı üretimi için temaslarını sürdürüyor.
Zelenski, Raytheon ve Lockheed Martin şirketlerine yerli üretim tesislerinin kurulması yönünde öneri götürdüklerini bildirmişti.
Beyaz Saray kanadı ise teknolojinin transferine dair henüz bağlayıcı bir karar veya teminat bulunmadığını, güvenlik kriterlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.
Kiev idaresi, kısa vadeli füze sevkiyatlarını güvenceye alırken uzun vadede yerli üretim yetkisini elde etmeyi planlıyor.