Finlandiya’nın ilk F-35A savaş uçağı, Finlandiya Hava Kuvvetleri için F-35 teslimatlarının başlangıcını işaret ederek ABD’nin Arkansas eyaletindeki Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü’ne ulaştı. JF-501 olarak adlandırılan uçak, Lockheed Martin’in Teksas’taki tesislerinden Arkansas’a gerçekleştirilen intikal uçuşuyla Finlandiya’nın F-35’e geçiş programını başlatmış oldu.

Savunam Sanayi ST’de yer alan habere göre, uçak, Finlandiya F-35 Programı Yabancı İrtibat Ofisi Başkanı Tuukka Elonheimo’nun da aralarında bulunduğu yetkililer tarafından karşılandı.

Elonheimo, “Bu, Finlandiya Hava Kuvvetleri için tarihi bir gün. JF-501’in Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü’ne ulaşması, F-35 kabiliyetimizin devreye alınması açısından önemli bir dönüm noktasıdır ve Finlandiya’nın F-35 savaş uçaklarının resmi teslimatını işaret etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Elonheimo, “ABD’de F-35 üzerindeki ilk eğitimler, hava kuvvetlerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendiriyor ve savunmamız için sağlam bir temel sağlıyor. ABD’li ortaklarımızdan aldığımız bilgi ve destek son derece üst düzeydedir; gösterdikleri misafirperverlik de aynı şekilde üst düzeydedir.” dedi.

TEST SÜRECİ VE TESCİL İŞLEMLERİ

Uçak, fabrika testlerinin bir parçası olarak 8 Aralık 2025’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 16 Aralık’ta düzenlenen tanıtım töreniyle kamuoyuna sunulan uçak için fabrika ve bağımsız test uçuşları tamamlandı. Bu sürecin ardından mülkiyet 23 Aralık’ta Finlandiya’ya devredildi ve uçak 8 Ocak’ta Finlandiya Askeri Uçak Sicili’ne kaydedildi.

İlkbahar aylarında ilk Finlandiya F-35’leri, başlangıç eğitimlerinin uygulamalı aşamasının bir parçası olarak Ebbing’de hizmete alınacak. İlk sekiz uçağın Arkansas’a teslim edilmesi planlanıyor. JF-509 tescilinden itibaren başlayan savaş uçaklarının ise 2026’nın sonlarından itibaren doğrudan Finlandiya’ya teslim edilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 150 Finlandiyalı personel; pilotlar, bakım personeli ile veri sistemleri ve lojistik alanındaki uzmanlar dâhil olmak üzere ABD’de ilk F-35 eğitimini alacak. Elonheimo, “Uluslararası F-35 eğitimi, pilotlarımız ve bakım personelimiz için bir temel oluşturacak ve F-35 üzerindeki uzmanlıklarını geliştirmelerini sağlayarak bu bilginin Finlandiya’daki diğer personelimizle paylaşılmasına imkân tanıyacak.” dedi.

ABD’deki ilk eğitimlerin 2028’in başlarına kadar sürmesi, bu sürecin ardından sekiz eğitim uçağının Finlandiya’ya intikal ettirilmesi planlanıyor.