ABD’nin F-35 savaş uçakları ile ilgili ortaya çıkan bir ayrıntı medyada ve sosyal medyada gündem oldu. Buna göre, ABD Hava Kuvvetleri, uçakları radar sistemi olmadan teslim aldı. Radarın sonradan entegre edilmesi nedeniyle dengeyi sağlamak ve uçuş kararlılığını korumak için uçağın radome kısmına ağırlık yerleştirildiği öğrenildi.

Clash Report adlı hesapta paylaşılan fotoğrafta ABD Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan ve bu ağırlıkla donatılmış bir F-35B Lightning II uçağı görüldü.

Radar sisteminin geliştirme programındaki gecikmeler ve GaN tabanlı AESA radarın yüksek güç ile soğutma ihtiyaçları, mevcut konfigürasyonda doğrudan montajı engellediği belirtiliyor.

Önceki radar sistemi olan Northrop Grumman AN/APG-81, daha önceki F-35'lere takılmıştı ve tüm ihraç edilen uçaklarda kullanılmaya devam ediyor.

Yeni AN/APG-85 sistemiyle donatılan jetlerin 2028'den itibaren ABD ordusunda hizmete girmeye başlaması bekleniyor.