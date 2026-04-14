ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, piyasalarda nefes aldırdı. Hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin altında kalan veriler, üretim maliyetlerindeki artışın öngörülenden daha yavaş ilerlediğini ortaya koydu.

BEKLENTİLER VE GERÇEKLEŞENLER: ÜFE’DE MART TABLOSU

Piyasaların merakla beklediği Mart ayı verileri, enflasyonla mücadele kapsamında kritik sinyaller verdi. Üretici fiyatları, aylık bazda beklentilerin yarısından bile az bir artış gösterdi.

Aylık ÜFE: %1,1 artış beklenirken, %0,5 olarak gerçekleşti.

Yıllık ÜFE: %4,6 artış beklenirken, %4,0 seviyesinde kaldı.

Yıllık bazdaki %4'lük artış, her ne kadar Şubat 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olsa da tahminlerin altında kalması piyasalarda olumlu karşılandı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SAKİN SEYİR

Gıda ve enerji gibi değişken kalemlerin hariç tutulduğu Çekirdek ÜFE verileri de dezenflasyon sürecine dair umutları artırdı:

Aylık Çekirdek ÜFE: Beklenti %0,4 iken gerçekleşen %0,1.

Yıllık Çekirdek ÜFE: Beklenti %4,2 iken gerçekleşen %3,8.



Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ürünlerin henüz fabrikadan çıkış aşamasındaki maliyetlerini ölçtüğü için tüketici enflasyonunun (TÜFE) en önemli öncü göstergesi kabul edilir.

Üretim maliyetlerindeki artışın yavaşlaması, nihai ürün fiyatlarına yansıyacak zam baskısını hafifletiyor. ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararlarını verirken ÜFE verilerini manşet enflasyona ilişkin kritik bir ipucu olarak değerlendirildi. Beklentilerin altındaki rakamlar, FED'in faiz artırım döngüsünde daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi.