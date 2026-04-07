08 Nisan 2026 Çarşamba
ABD Enerji İdaresi'nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin

ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı krizi ve İran’daki çatışmalar nedeniyle 2026 Brent petrol tahminini 96 dolara çıkardı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin - Resim: 1

Küresel enerji piyasalarında artan gerilim, petrol fiyat tahminlerine de yansıdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2026 yılına ilişkin Brent petrol fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin - Resim: 2

EIA’nın yayımladığı Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, Brent petrolün bu yıl ortalama varil fiyatının 96 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu rakam 78,84 dolar olarak açıklanmıştı.

ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin - Resim: 3

Batı Teksas türü (WTI) ham petrol için de benzer bir revizyon yapıldı. Buna göre WTI petrolün ortalama varil fiyatının 87,41 dolar olması bekleniyor.

ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin - Resim: 4

Raporda, fiyatlardaki yükselişin temel nedenleri arasında Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin aksaması ve İran’daki çatışmaların enerji arzını olumsuz etkilemesi gösterildi. Küresel petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği boğazdaki gelişmelerin, piyasada belirsizlik ve oynaklığı artırdığı vurgulandı.

ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin - Resim: 5

EIA verilerine göre Brent petrolün spot fiyatı mart ayında ortalama 103 dolar seviyesine çıkarken, günlük fiyatlar 2 Nisan’da 128 dolara kadar yükseldi.

ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin - Resim: 6

Raporda ayrıca üretim kesintilerinin 2026 sonuna kadar sürebileceği ve bu durumun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı devam ettirebileceği ifade edildi. Orta Doğu’daki üretim kesintilerinin nisanda zirve yapmasının beklendiği belirtilirken, küresel petrol stoklarında da ciddi düşüş öngörülüyor.

ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin - Resim: 7

Öte yandan arz sıkıntıları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle küresel petrol talebine ilişkin beklentiler de aşağı yönlü güncellendi. Talep daralmasının özellikle Asya pazarında daha belirgin hissedileceği ifade edildi.

ABD Enerji İdaresi’nden petrol piyasasını etkileyecek tahmin - Resim: 8

ABD’de ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 13 milyon 510 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, küresel arz ve tüketim dengelerinde de değişim öngörülüyor.

Kaynak: Diğer
