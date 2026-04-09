ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri paylaştı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 artış kaydetti.

Veriye ilişkin şubat ayında yayımlanan öncü tahminde ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4, mart ayında açıklanan ikinci tahminde ise yüzde 0,7 büyüdüğü belirtilmişti.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralmasının ardından ikinci çeyrekte yüzde 3,8 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüme kaydetmişti.

ABD ekonomisi 2025 genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme oldu.

Büyüme hızında, geçen sene önceki yıla kıyasla yavaşlama görülen ekonomi 2024'te yüzde 2,8'lik büyüme performansı olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,9 seviyesinde.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 artış göstermişti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,7 çıktı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,9 artmıştı.