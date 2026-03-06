Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
ABD dünyanın kucağına yeni bir kriz mi bırakıyor? Planı ortaya çıktı

ABD’de Trump yönetimi, çip üreticilerine yönelik yeni bir hamleye hazırlanıyor. Buna göre AMD ve NVIDIA gibi dev üreticilerden çip almak isteyenlerin lisans alması zorunlu hale gelebilir. Bu hamlenin yeni bir ihracat kısıtlamasına dönüşmesinden endişe ediliyor.

Teknoloji şirketleri özellikle yapay zeka yatırımları ile birlikte yüksek kâr elde etti. Büyük gelir elde ede şirketlerin başında ise yapay zeka çipi üreticileri geliyor.

Ancak ABD’de Trump yönetiminin planladığı bir hamle özellikle NVIDIA ve AMD gibi dev çip üreticilerinin satışlarında büyük düşüşe neden olabilir.

Bloomberg’de yer alan habere göre Trump yönetimi, dev üreticilerinin yurt dışına çip satışlarında kısıtlamaya neden olacak bir karar almaya hazırlanıyor. Buna göre, yurt dışından yapay zeka çipi satın almak isteyen şirketler ABD yönetiminden satış onayı almak zorunda kalabilir.

Yapılan değerlendirmelerde getirilmesi planlanan kural, bazı çevreler tarafından yeni bir ‘ihracat kısıtlaması’ hamlesi olarak algılanıyor.

Ancak satış onayı için başvuruların hızlı bir şekilde onaylaması durumda çip üreticilerin bunu memnuniyetle karşılayabileceği belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada söz konusu planı doğruladı. Hükümet içinde konuyla ilgili görüşmelerin olduğunu belirten sözcü, "Ticaret Bakanlığı, Amerikan teknoloji altyapısının güvenli ihracatını teşvik etmeye kararlıdır" dedi.

ÇİN’E İHRACAT KISITLAMALARI GEVŞETİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Çin ile gerçekleşen ticaret savaşında yapay zeka çiplerinin satışını yasaklamıştı. Trump yönetimi, ilişkilerin yumuşaması ile birlikte NVIDIA’nın bazı çiplerinin satışına onay verse de yüksek kapasiteli H200 yapay zeka çiplerinin satışını yasaklamıştı.

Ancak gelen son kararla yüksek kapasiteli çiplerin satışına kısıtlı onay geldi.

