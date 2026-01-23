ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ayrılma sürecinin resmen tamamlandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla 78 yıllık üyelik sona ererken, DSÖ'ye yönelik tüm Amerikan fonlarının kesildiği ve kuruluş bünyesinde görev yapan tüm personelin de geri çağrıldığı belirtildi.

DSÖ'nün yıllar boyunca en büyük finansal destekçilerinden biri olan ABD, örgüte yıllık yaklaşık 111 milyon dolar aidat ve 570 milyon dolar gönüllü katkı sağlıyordu.

ABD'NİN KURUMA 130 MİLYON DOLARDAN FAZLA BORCU VAR

DSÖ'den gelen açıklamaya göre ABD'nin kuruma olan borcu 130 milyon doları aştı. ABD'li yetkililer, ayrılığın "tam ve sorunsuz" olmadığını duyurdu.

Georgetown Üniversitesinden halk sağlığı hukuku uzmanı Lawrence Gostin, ABD'nin örgütten ayrılmasının küresel salgınlarla mücadeleyi zayıflatacağını ve ABD'li bilim insanları ile ilaç şirketlerinin yeni tehditlere karşı aşı ve tedavi geliştirme kapasitesini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Gostin, "hayatım boyunca alınmış en yıkıcı başkanlık kararlarından biri." değerlendirmesi yaptı.

'DAR GÖRÜŞLÜ VE BİLİMSEL AÇIDAN SORUMSUZ'

Uzmanlar, ABD'nin çekilmesinin çocuk felcinin ortadan kaldırılması, anne-çocuk sağlığı programları ve yeni virüslerin tespiti gibi küresel sağlık girişimlerini ciddi şekilde zayıflatacağı uyarısı yapıyor. ABD Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Başkanı Dr. Ronald Nahass, kararı "dar görüşlü ve bilimsel açıdan sorumsuz" olarak nitelendirdi.

ABD'nin diğer ülkelerden salgınlara ilişkin erken uyarı sağlayan kritik sağlık verilerine erişiminde boşluklar oluşabileceği ifade ediliyor.

TRUMP'IN DSÖ'DEN AYRILMA KARARI

Donald Trump, göreve gelmesinin hemen ardından ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

Ayrıca metinde DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" ifade edilmişti.