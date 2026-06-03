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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Heyetlerin görüşmelerin 4. turu için ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiğini belirten Pigott, "Son 20 yılın başarısızlıklarını geride bırakıp, Lübnan’ın egemenliğini yeniden tesis etmeyi ve İsrail’in güvenliğini sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir anlaşmaya doğru ilerlerken, siyaset ve güvenlik alanlarında ilerlemeler kaydedilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu tarihi müzakereleri kolaylaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Pigott, "Yarın bir tur görüşme daha yapılması bekleniyor" dedi.