Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Rubio, programı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelerek Orta Doğu’daki güncel durumu ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri masaya yatırdı. Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rubio, İran ile devam eden müzakere süreçlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ"

İran ile yürütülen diplomatik temaslara değinen Rubio, süreçte mesafe katettiklerini belirterek, "Biraz ilerleme kaydedildi. Şu an ben sizinle konuşurken bile bazı çalışmalar devam ediyor. Tıpkı ABD Başkanı Donald Trump’ın da dediği gibi, bu savaş öyle ya da böyle bir şekilde çözülmeli" şeklinde konuştu.

"BUGÜN YENİ BİR GELİŞME OLABİLİR"

Görüşmelerin her an netice verebileceğine işaret eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün savaşa ilişkin yeni bir haber olabilir de olamayabilir de. Umarım olur, emin değilim. Bugünün ilerleyen saatlerinde, yarın veya birkaç gün sonra söyleyecek bir şeylerimiz olabilir."

HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER SİLAH VURGUSU

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programına yönelik katı duruşunu hatırlatan Rubio, Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini yineledi. ABD Dışişleri Bakanı, kalıcı bir çözüm için İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen sonlandırması ve küresel ticaret için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılması gerektiğini vurguladı.