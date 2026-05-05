İran basının 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan bir ABD savaş gemisi vurulduğunu duyurmuştu. ABD ise peş peşe İran basınını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile boğazdan geçen ticari gemilere saldırdığını ve buna karşılık İran'a ait 6 botun batırıldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Hürmüz Boğazı konusunda savaş öncesi duruma dönmeyi tercih ediyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasını sağlayanların ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ve ABD finans sistemine erişimini kaybedeceğini de açıkladı.

ABD’nin İran’a yönelik başlattığı 'Epic Fury' operasyonunun (Destansı Öfke Operasyonu) sona erdiğini söyleyen Rubio, "O aşamayı bitirdik" dedi.