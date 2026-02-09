ABD merkezli ulaşım ve teslimat hizmetleri şirketi Uber, dev bir adım attı. Uber, Getir'in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su hizmetlerinin satın alınması için Mubadala ile anlaştı.

Getir’in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda Uber, anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Satın alma süreci, ilgili resmi kurumların onayları ve işlem koşullarının yerine getirilmesi sonrası belli olacak.

Bu antlaşma Getir’i ve Trendyol GO’yu Uber çatısı altında buluşturacak.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyüyen dijital ekonomisi ve dinamik tüketici kitlesiyle Türkiye, Uber’in uzun vadeli yatırım yapma kararlılığını sürdürdüğü bir pazardır. Bu iki güçlü platformu bir araya getirerek; tüketiciler, kuryeler ve işletmeler için daha fazla değer yaratan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.