Kaynak: İHA

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, The Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimini anlaşmaya zorlamak için İran’a yönelik birkaç günlük yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiği bildirildi. Yeni ABD saldırılarının bu hafta sonu itibarıyla başlayabileceği aktarıldı.



TRUMP YENİ SALDIRI SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Camp David başkanlık konutunda yapılan basına açık kabine toplantısı sırasında İran’a yönelik yeni saldırı sinyali vererek, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, ’artık dayanamıyoruz’ diyecekler" açıklamasında bulunmuştu. ABD ile İran arasındaki çatışmaların İran’ın karşılık verme kapasitesi tamamen sona erene kadar devam mı edeceği yönündeki bir soruya Trump, "Biraz sürer. Giderek zayıflayacaklar. Belki şimdi biraz güçlenebilirler, ancak sonra yeniden zayıflayacaklar ve etkileri tükenip gidecek" cevabını vermişti.