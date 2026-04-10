ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı bütçe dengesi raporuna göre, federal hükümet mart ayında 164 milyar dolar açık verdi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2’lik artışa işaret etti.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Piyasalarda mart ayı için yaklaşık 157,8 milyar dolarlık açık öngörülürken, gerçekleşen rakam bu beklentinin üzerinde oldu. Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 161 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Mart ayında federal hükümetin gelirleri yıllık bazda yüzde 5 artarak 385 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde harcamalar ise yüzde 4 artışla 549 milyar dolara çıktı.

YILIN İLK YARISINDA TABLO

1 Ekim 2025’te başlayan ve 30 Eylül 2026’da sona erecek 2026 mali yılının ilk altı ayında toplam bütçe açığı 1,2 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemindeki 1,3 trilyon dolarlık açığın altında kaldı.

Aynı dönemde gelirler yüzde 10 artışla 2,5 trilyon dolara yükselirken, harcamalar yüzde 2 artarak 3,7 trilyon dolara ulaştı.