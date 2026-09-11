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Kaynak: AA

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu paylaştı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının on birinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 167 milyar dolar kaydetti.

Federal hükümet, geçen yılın ağustos ayında 345 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52 düştü.

Piyasa beklentisi, federal hükümetin ağustosta 221 milyar dolar bütçe açığı vermesi bekleniyordu.

Hükümetin gelirleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 360 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 24 azalarak 527 milyar dolara düştü.

​​​​​​11 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,9 TRİLYON DOLARI AŞTI

Ülkede 2026 mali yılının 11. ayı olan ağustos itibarıyla federal hükümetin toplam bütçe açığı ise 1,97 trilyon dolara geldi.

Hükümetin bütçe açığı, 2025 mali yılının aynı döneminde de aynı seviyede olmuştu.

Söz konusu dönemde gelirler yüzde 3 artarak 4,85 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 2 artışla 6,81 trilyon dolara geldi.