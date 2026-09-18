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ABD'n Philadelphia eyaletinde bir korku evinde beş kadının kaybolmasına ilişkin çıkan bulgular ülkeyi ayağa kaldırdı.

Philadelphia polisi, Olney semtindeki aynı “dehşet evi” ile bu evde yaşayan baba ve oğulla bağlantılı olduğu belirtilen beş kadının kaybolmasını araştırıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen önemli delillere ulaştı.

Uzmanlar, kapsamlı soruşturmalarda delillerin eyaletler arasında taşınmasının olağandışı olmadığını ve bunun birden fazla nedeni bulunabileceğini belirtiyor.

FBI Philadelphia Özel Temsilcisi Wayne Jacobs, “Bir kurbanın kimliğinin belirlenmesine, ne olduğunu ortaya çıkarmaya veya cevap arayan bir aileye yanıt vermeye yardımcı olabilecek herhangi bir şeyi gözden kaçırmadığımızdan emin olmamız gerekiyor” dedi.

Soruşturmaya katılanlar, Chew Avenue'daki evden çok sayıda delil toplandığını, evde 1 milyondan fazla fotoğraf ve video bulunduğunu, ayrıca kaynağı bilinmeyen kimyasal maddeler, çok sayıda kül kabı ve bodrum katında bir laboratuvar tespit edildiğini açıkladı.

44 yaşındaki Eugene Horsch, haziran ayında silah ve uyuşturucuyla ilgili suçlamalar kapsamında tutuklandı. Polis, elde edilen delillerin bir bölümünün, 2025’te hayatını kaybedene kadar aynı evde yaşayan babası Raymond Horsch’a ait olduğuna inanıyor.

Yetkililer, önemli videolardan en az birinde bir kadını boğarak öldürdüğü görülen kişinin Raymond Horsch olduğuna inanıyor.

Ancak henüz herhangi bir ceset bulunamadı. Chicago’daki bir laboratuvara analiz edilmek üzere 20’ye kadar kimyasal madde kabının gönderildiği bildirildi.

Eski FBI ajanı ve Pax Group yöneticisi Phil Andrew, “Bu, çok sayıda uzmanlık gerektiren analiz ve özel ekipman gerektiriyor” dedi.

Andrew, delillerin Chicago’ya gönderilmesinin kendisini şaşırtmadığını belirterek, soruşturmacıların farklı unsurları analiz etmek için en uygun laboratuvarı belirlerken çeşitli faktörleri değerlendireceğini söyledi.

Dijital delillerin bu denli fazla olması nedeniyle soruşturmacıların yeterli personele, kapasiteye ve gerekli ekipmanlara sahip laboratuvarları tercih etmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Andrew, delillerin uzak mesafelere taşınmasının ise bazı zorlukları beraberinde getirdiğini belirtti.