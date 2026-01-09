ABD’li yetkililer, Venezuela’nın petrol ihracatını kontrol altına alma çabaları kapsamında Karayipler’de Trinidad yakınlarında bulunan Olina adlı petrol tankerine el koymak üzere harekete geçtiğini açıkladı.
Bu, son haftalarda bölgede gerçekleştirilen beşinci benzer müdahale oldu.
Olina, daha önce Venezuela’dan ayrıldıktan sonra yeniden bölgeye döndü. Kamuya açık denizcilik veritabanı Equasis’e göre gemi Doğu Timor bayrağı taşıyor.
Sektör kaynaklarına göre Olina, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yukaçırmasından kısa süre sonra, Venezuela’dan tam yüklü şekilde ayrılan bir tanker filosunun parçasıydı. ABD’nin Venezuela petrol ihracatına yönelik uyguladığı abluka nedeniyle geminin, tam yüklü halde yeniden Venezuela’ya dönmekte olduğu belirtildi.
ABD, Olina’ya geçen yıl ocak ayında yaptırım uygulamıştı. Washington, geminin az denetlenen ve sigortası belirsiz “gölge filo” kapsamında faaliyet gösterdiğini savunmuştu.