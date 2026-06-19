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Kaynak: AA

ABD yönetimi, Almanya'nın inovatif ilaçlara yönelik süregelen düşük ödeme uygulamalarını gerekçe göstererek 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, soruşturmanın sorunun çözümüne yönelik Alman yetkililerle aylar süren görüşmelerin ardından başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın Almanya'nın inovatif ilaçlara ilişkin "adil olmayan fiyatlandırma politikaları ve uygulamalarına" yönelik iddialarla ilgili olduğu belirtildi.

Söz konusu uygulamaların, inovatif ilaçların küresel araştırma ve geliştirme maliyetlerinin orantısız biçimde ABD tarafından karşılanmasına yol açtığı öne sürülen açıklamada, müzakere edilen fiyatların gizli tutulması karşılığında ek indirimlerin talep edilmesi ve zorunlu değişken oranlı geri ödeme mekanizmalarının uygulanması gibi yöntemlerin bu uygulamalar arasında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında Almanya'nın inovatif ilaçlara yönelik süregelen düşük ödeme uygulamalarının makul olmayan veya ayrımcı nitelikte olup olmadığının, ABD ticaretine yük getirip getirmediğinin ya da ticareti kısıtlayıp kısıtlamadığının inceleneceği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ilgili tarafların yazılı görüşlerini 10 Ağustos'a kadar sunmaları gerektiği belirtilen açıklamada, USTR'nin 22 Eylül'de kamuya açık bir oturum düzenleyeceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Almanya'nın inovatif ilaçlara yönelik harcamalarını daha da azaltabilecek bir yasa düzenlemesini hızlandırdığına ilişkin haberlerden özellikle endişe duyduğunu belirtti.

Greer, bunun ABD'nin ticaret ortaklarının inovatif ilaç araştırma ve geliştirmesinin finansmanına adil katkı sağlaması gereken bir dönemde atılmış ciddi bir geri adım olduğunu ifade etti.

ABD ve Almanya'nın, Alman halkının en yenilikçi ilaçlara erişimini genişletirken Amerikalı işçiler tarafından üretilen ilaçlar için adil geri ödeme sağlanmasına imkan verecek bir yol bulabileceğine inandıklarını belirten Greer, ABD ile Birleşik Krallık'ın 2 Nisan'da her iki ülkede de yatırım ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan bir ilaç fiyatlandırma düzenlemesi açıkladığını anımsatarak, Almanya'ya bu "dengesizliği" gidermek için yapıcı müzakereler yürütme çağrısında bulundu.