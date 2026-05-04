ABD İran arasında Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump, ticari gemilerin boğazdan güvenli geçişi için ‘Özgürlük Projesi’ olarak adlandırılan bir girişim başlatıldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise söz konusu girişimde 10 binin üzerinde askerin görev aldığını açıkladı.

İran ise ABD’yi uyararak Hürmüz Boğazı’ndan uzak durmaları yönünde çağrı yaptı. İran ordusunun son olarak ABD’ye ait bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığı öğrenildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgeden yeni bir gelişmeyi paylaştı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada ABD bayraklı 2 ticari geminin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçtiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD Deniz Kuvvetleri güdümlü füze muhrip gemileri, Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra Özgürlük Projesi'ni desteklemek üzere şu anda Arap Körfezi'nde faaliyet göstermektedir. Amerikan kuvvetleri, ticari gemiler için geçişi yeniden sağlamak amacıyla yürütülen çabalara aktif olarak destek vermektedir. İlk adım olarak, 2 ABD bayraklı ticaret gemisi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçmiş ve yolculuklarına güvenli bir şekilde devam etmektedir.”