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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da gerçekleşen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran’ı çok sert şekilde vurduklarını belirten Trump, "Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri gitti, 250 savaş uçakları artık yok, 159 tekneleri denizin dibini boyladı. Radar sistemleri ortadan kaldırıldı, insansız hava araçları (İHA) ise çok az kaldı" dedi.

İran’la temas halinde olduklarını ifade eden Trump, "Bu arada bizimle konuşuyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar" ifadelerini kullandı.

Başkent Washinton dahil ABD şehirleri, İsrail ya da Orta Doğu’nun nükleer silahlarla yok edilmesini istemediklerini vurgulayan Trump, "Nükleer silahların yol açacağı sonuçları biliyorum ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tüm mesele nükleer silah edinmelerine karşı olmamızla ilgili" dedi.

Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olması halinde, bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini iddia etti.