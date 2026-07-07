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Kaynak: Haber Merkezi

NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak başkentte güvenlik, ulaşım, iletişim ve lojistik hazırlıkları günler öncesinden tamamlanırken, liderler ve dışişleri bakanları da peş peşe Ankara'ya ulaşmaya başladı.

NATO Ankara Zirvesi için Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Trump'a Ankara ziyaretinde 1400 kişilik bir ekip eşlik etti.

Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. ABD Başkanı olan Trump 17 yıl sonra resmi ziyaret kapsamında Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Ankara'da düzenlenen zirve, NATO üyelerinin geçen yıl Trump'ın baskısıyla savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma taahhüdünde bulunmasının ardından gerçekleştirilen ilk liderler buluşması olma özelliğini taşıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin askeri bütçelerini artırarak ve kıtanın savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenerek verdikleri sözleri yerine getirdiğini söyledi.

Trump'ın Ankara'ya gelişinden önce düzenlenen savunma sanayi forumunda, milyarlarca dolar değerinde yeni silah projeleri ve sözleşmeleri duyuruldu.

Rutte, "Müttefikler ve Atlantik'in iki yakasındaki savunma sanayii temsilcileri milyarlarca dolarlık yeni projeleri açıklayacak ve sözleşmelere imza atacak" dedi.