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ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden kendisini ünlü manga ve anime serisi Naruto’nun başkarakteri "Uzumaki Naruto" olarak tasvir eden yapay zeka destekli bir video yayımlaması, Japonya’da geniş çaplı bir krize yol açtı. Jiji Press ajansının aktardığı bilgilere göre, kültürel miraslarına ve telif haklarına izinsiz müdahale edildiğini savunan anime hayranları, sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu.

Japonya'da büyük bir infiale neden olan skandalın detayları ve hukuki süreç şu şekilde gelişti:

"JAPON MANGALARINI KORUYUN" KAMPANYASI YENİDEN AÇILDI

Trump'ın bu paylaşımının ardından harekete geçen anime ve manga toplulukları, küresel imza platformu Change.org üzerinde "Japon Mangaları Koruyun" başlığıyla bir protesto kampanyası başlattı. Kısa sürede çığ gibi büyüyen kampanyada, toplanan imza sayısı 20 bine yaklaştı.

BEYAZ SARAY'IN İLK VUKUATI DEĞİL

Japonya'daki tepkinin bu denli büyük olmasının arkasında, ABD yönetiminin benzer ihlalleri daha önce de yapmış olması yatıyor. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından, İran’a yönelik askeri operasyonları ve hava saldırılarını içeren bir propaganda videosunda dünyaca ünlü "Yu-Gi-Oh" animesinin görsellerini izinsiz kullandığı hatırlatıldı. Söz konusu dönemde "Yu-Gi-Oh" markasının resmi hesaplarından da duruma tepki gösterilmişti.

KRİZ JAPON PARLAMENTOSU VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA TAŞINDI

Naruto ve Yu-Gi-Oh odaklı bu izinsiz paylaşımların ardından Japonya'da hukuki ve diplomatik adımlar hızlandı. İmza kampanyasını yürüten temsilciler, hak sahiplerinin endişelerini korumak adına Japon parlamentosu üyelerine destek çağrısında bulundu.

Toplanan imzalar ve şikayet dosyası, Kabine Ofisi aracılığıyla Japonya Dışişleri Bakanlığı ve Kültür İşleri Ajansı ile paylaşıldı. Yaşanan kültürel telif krizinin ardından Japonya Dışişleri Bakanlığının, ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ile doğrudan iletişime geçerek konuya dair resmi girişimlerde bulunduğu öğrenildi.